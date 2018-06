Minacce al giornalista Borrometi, inflitti quattro mesi a un vittoriese

Quattro mesi di reclusione – con sospensione condizionale della pena -, inflitti con rito abbreviato per la minaccia grave rivolta dal vittoriese Giovanni Giacchi al giornalista Paolo Borrometi, collaboratore dell’Agi e direttore del sito «Laspia.it». La sentenza è stata depositata dal giudice del Tribunale di Ragusa, Filippo Morello. Giacchi, difeso dal'avvocato Giuseppe Di Stefano, è stato anche condannato in via equitativa a rifondere 2.000 euro alla parte civile ed a pagare le spese di giudizio. Il giudice che ha sposato la richiesta del pm Agata Mandara, ha depositato contestualmente anche le motivazioni della sentenza.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE