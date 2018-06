Incidente a Modica, perde il controllo dell'auto e finisce contro il guard rail: muore un 45enne

Tragico incidente stradale a Marina di Modica. A perdere la vita il ragusano Massimo Campo, di 45 anni. La vittima era alla giuda di una Mercedes Classe A intorno alle 22 di ieri sera in via Sorda Sampieri. Secondo una prima ricostruzione della polizia di stato l’uomo ha perso il controllo dell’auto all’altezza di una curva prima di arrivare ad un distributore Agip di carburante in direzione di Marina di Modica. L’incidente è stato autonomo.

L’impatto è stato violentissimo. La vettura ha divelto il guard rail ed è finita in una scarpata. Gli altri automobilisti hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dell’uomo e lo hanno consegnato ai soccorritori del 118. A nulla sono serviti i soccorsi, le ferite causate dall’impatto sono risultate fatali.

Gli agenti della polizia di stato di Modica hanno effettuato i rilievi. Sono in corso le indagini per capire le cause del sinistro autonomo che è costato la vita al quarantacinquenne. Sembra che l’uomo vivesse da solo e non avesse figli.

A fine maggio un uomo di 69 anni e la sua compagna di origine Ucraina di 55 anni, erano stati investiti e uccisi da una Ford Fiesta in contrada Trebalate Conca d'oro a Modica. La coppia era stata travolta mentre stava passeggiando. Il conducente della vettura in un primo momento era fuggita. Ma poco tempo dopo si era presentato alla polizia e si è costituito.

