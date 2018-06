Furto di energia elettrica a Ispica, arrestata una donna 49enne

I carabinieri della stazione di Ispica hanno tratto in arresto in flagranza una donna per furto aggravato di energia elettrica all’interno dell’abitazione. I militari dell’Arma nel corso del controllo del territorio hanno ricevuto segnalazione di un possibile furto di energia elettrica dalla rete.

I carabinieri sono entrati in casa della donna di Ispica, 49 anni, incensurata, insieme ad i tecnici della rete di distribuzione ed hanno accertato che nonostante il contatore fosse staccato all'interno vi era consumo di energia.

La donna è stata arrestata e posta a disposizione del pm di turno della Procura di Ragusa.

