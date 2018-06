Coltivava marijuana in una serra costruita in casa, un arresto a Marina di Modica

E’ stata scoperta in un’abitazione una serra casalinga di marijuana a Marina di Modica. La polizia di stato ha arrestato C.A., di professione magazziniere di 48 anni accusato di produzione di stupefacenti e detenzione ai fini dello spaccio.

Durante dei controlli gli agenti hanno fermato l'uomo, a cui i poliziotti hanno richiesto i documenti di identità. Proprio mentre il magazziniere ha aperto la cerniera del marsupio si è sprigionato subito un forte odore di marijuana. I poliziotti lo hanno perquisito e hanno trovato un involucro di droga.

Gli agenti hanno perquisito il veicolo e la sua casa a Marina di Modica nella quale lo stesso si era trasferito da poco. Appena entrati in casa i poliziotti hanno avvertito di nuovo lo stesso odore che si diffondeva per tutte le stanze. La perquisizione in camera da letto ha portato alla scoperta di diversi contenitori colmi di marijuana, di un vaso contenente steli secchi privi di foglie e di alcuni steli recisi ed appesi ad un filo per essiccare.

Proseguendo nelle altre stanze, giunti in un piccolo ripostiglio, gli agenti hanno trovato una serra casalinga con piante. La serra è stata costruita artigianalmente con una struttura in legno ricoperta interamente con plastica e alluminio per uso alimentare, dotata di un sistema di illuminazione e riscaldamento costruito con lampade al sodio, parabola rifrangente, un sistema di areazione temporizzato con ventilatori che servivano per dissipare il calore in eccesso nella stanza. All’interno sono state trovate otto piante di marijuana con numerose infiorescenze.

La sostanza stupefacente scoperte ha un peso complessivo di circa 850 grammi. Il quarantottenne è stato arrestato e condotto negli uffici di via Cornelia su disposizione del magistrato di turno della procura della repubblica di Ragusa è stato accompagnato nel carcere di Ragusa.

