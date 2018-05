Santa Croce Camerina, 400 mila euro per i lavori nella caserma dei carabinieri

La caserma dei carabinieri di Santa Croce Camerina si rifà il look. Dalla Regione arrivano 400 mila euro destinati alla manutenzione straordinaria ed all’adeguamento alle norme di sicurezza dell’immobile. A stanziare le somme l’assessorato regionale alle Infrastrutture. In una cittadina dove la questione sicurezza è una delle maggiori priorità, il finanziamento rappresenta un intervento importante. La caserma è situata in piazza Giambattista Celestri, nel centro storico.

