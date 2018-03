Ferisce un uomo e minaccia di farsi saltare in aria con una bombola di gas, marocchino arrestato a Ispica

ISPICA. I carabinieri di Ispica hanno arrestato in flagranza di reato un giovane marocchino per lesioni personali aggravate e porto abusivo di materiale esplodente.

Ieri sera in piazza Unità d’Italia ha prima aggredito con un bicchiere rotto un cittadino di Pozzallo procurandogli un taglio all’avambraccio sinistro e successivamente ha minacciato di farsi saltare in aria con una bombola di gas. I militari sono riusciti a neutralizzarlo e a portarlo in carcere.

