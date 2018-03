VITTORIA. Sistema elimina code anche all'Ufficio Tributi del Comune in via San Martino. A questa novità se ne aggiungerà in aprile un'altra: i contribuenti, i commercialisti Caf e gli intermediari in genere, attraverso il portale tributi già in linea sul sito del Comune, potranno prenotare online gli appuntamenti con l'ufficio.

