"#Noisiamopronti", l'associazione degli infermieri italiani in piazza a Scicli

SCICLI. Nei luoghi di Montalbano per farsi conoscere e per presentare le finalità della nuova associazione di infermieri che si sta radicando in tutto il territorio nazionale.

Ieri a Scicli, davanti la sede del Commissariato più conosciuto al mondo, si sono dati appuntamento gli infermieri del movimento «#Noisiamopronti» provenienti da ogni parte della provincia e dell'Isola. Con loro le famiglie ma anche tanti ragazzi che hanno fatto da coreografia, con i loro balli, alla presentazione di «#NoiSiamoProntiDay4 Tante piazze di Noi». Analogo appuntamento, in contemporanea, in altre piazze italiane. #Noisiamopronti è una libera associazione di infermieri nata per volere del presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Bologna, Pietro Giurdanella, nativo di Modica.

