Erosione della costa a Ispica, arrivano i fondi

ISPICA. Un nuovo finanziamento per il litorale di Santa Maria del Focallo in territorio di Ispica. È pari a 12 milioni e 150 mila euro. Emanato il decreto, il n. 235 dell'8 marzo scorso, che arriva, nell'ambito degli interventi per i dissesti idrogeologici individuati dalla Regione Siciliana, dopo un primo intervento già realizzato con un precedente finanziamento di 3 milioni e 600mila euro.

Il fine è quello di realizzare delle opere di tutela della fascia costiera di Santa Maria del Focallo per fermare l'erosione costiera e per completare il progetto già avviato con la realizzazione dei primi pennelli dall'ex giunta Rustico.

