Controlli nei locali del Ragusano, scattano sanzioni e denunce

RAGUSA. Intensa attività di prevenzione e repressione da parte della Divisione amministrativa, sociale e dell'immigrazione della Questura di Ragusa.

Un giro di vite per locali e per attività illegittimamente esercitate è stato stretto dai poliziotti nell'ambito di servizi predisposti dal Questore Salvatore La Rosa.

I provvedimenti assunti nell'ambito di questa operazione, spalmata nelle ultime settimane, riguardano attività nei comuni di Ispica, Modica, Acate e Pozzallo. Sospesa per 15 giorni la licenza di somministrazione in un bar di Ispica in quanto, secondo quanto è stato accertato in diverse occasioni dai carabinieri della locale Stazione, l'esercizio pubblico sarebbe stato un ritrovo abituale di pregiudicati.

