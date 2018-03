Affitti in nero a Vittoria, scoperta evasione da 100 mila euro

VITTORIA. E’ stato scoperto un giro di affitti in nero a Vittoria. Un proprietario di immobili avrebbe stipulato le cessione in affitto in nero o con contratti di comodato d’uso gratuito fittizi con diciannove persone. I finanzieri di Ragusa hanno quantificato il giro d’affari in 84 mila euro dal 2013 al 2017 e sono state calcolante anche le relative imposte dirette e indirette e le imposte di registro evase, per un totale di 100 mila euro.

Dalle indagini è emerso che alcuni affittuari hanno dichiarato di non corrispondere alcun canone per l’utilizzo dell’immobile, ma di ricambiare il “favore” si sarebbero “sdebitati” con pulizie e lavori di manutenzione. I finanzieri hanno ricostruito il giro d’affari in nero attraverso anche l’analisi dei valori di mercato immobiliare con l’ubicazione, metri quadrati e categoria catastale.

Al proprietario degli immobili è stata contestata la violazione amministrativa in materia di mancata comunicazione agli organi di pubblica sicurezza dell’occupazione di immobili da parte di ben 14 persone.

© Riproduzione riservata