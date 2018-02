Caporalato a Vittoria, condanna a 6 mesi per due fratelli imprenditori

VITTORIA. Sono stati condannati a sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena i due fratelli vittoriesi, gli imprenditori agricoli Valentino e Angelo Busacca.

Il giudice per l'udienza preliminare, Claudio Maggioni, ha pronunciato la sentenza ieri mattina al processo che si è celebrato con rito abbreviato. Il rappresentante della pubblica accusa, il pubblico ministero Marco Rota, aveva chiesto la condanna ad un anno e dieci mesi; il difensore Maurizio Catalano aveva chiesto l'assoluzione dei suoi assistiti o in subordine il riconoscimento delle attenuanti anche per l'atteggiamento collaborativo che i suoi clienti avevano mantenuto nel corso di tutto l'iter processuale.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE