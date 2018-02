La birra modicana "Tarì Malvarosa" medaglia d'oro a concorso internazionale

MODICA. È la «Tarì Malvarosa», la birra prodotta a Modica, ad essersi aggiudicata

la medaglia d’oro al concorso internazionale Beer Attraction svoltosi nello scorso fine settimana a Rimini.

La birra artigianale del birrificio siciliano Tarì è prodotta con estratti della pianta malvarosa. Pianta coltivata e selezionata nell’omonimo vivaio di Giarre, in provincia di Catania. Il primo posto per la «Tarì Malvarosa» è arrivato per la categoria «birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione,

da basso ad alto grado alcolico con uso di spezie».

