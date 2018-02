Cava Ispica, gestione area nord affidata al "Movimento azzurro"

MODICA. Una proposta contenuta in due pagine e condivisa dall'amministrazione comunale di Modica che affida per un anno ancora la gestione dell'area nord di Cava Ispica di contrada Baravitalla ed i locali aggrottati di via Liceo Convitto alla Ecosezione Cava Ispica del Movimento Azzurro. È qui che è stata realizzata la ricostruzione di una capanna del neolitico, particolarmente apprezzata dai turisti provenienti da ogni parte del globo.

È qui che è particolarmente la «Tomba del principe» risalente all'età del bronzo. Un'operazione, quella di affidarsi ad un soggetto esterno, interamente legata alla valorizzazione culturale dell'area di Cava Ispica ma in particolare di promozione turistica volta a fare conoscere le bellezze di un territorio dal ricco patrimonio archeologico e naturalistico, quale è la zona di Modica incastonata nell'area del Val di Noto.

