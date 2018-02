Incidente stradale nelle Antille, muore un barman ragusano

RAGUSA. Un barman ragusano è morto in un incidente stradale a Saint Barth, nelle Antille francesi. Fabio Cappello, 37 anni, conosciuto nella città siciliana per aver lavorato in un noto lido di Punta Secca, è morto nella notte tra domenica e lunedì, in una strada nel distretto di Public.

Stava guidando uno scooter quando ha perso il controllo del suo veicolo. Nonostante indossasse il casco, l’uomo è deceduto poco dopo essere arrivato all’ospedale Saint-Barthélemy. Cappello lavorava a Saint Barth in un ristorante.

© Riproduzione riservata