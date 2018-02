Il prefetto di Ragusa: "Grande rammarico per la Siracusa-Gela"

RAGUSA. «Lascio Ragusa col grande rammarico di non aver potuto sbloccare i lavori di prosecuzione dell’autostrada Siracusa-Gela». Lo ha detto il prefetto di Ragusa Maria Carmela Librizzi nell’incontro di commiato con i giornalisti prima di trasferirsi a Messina per il suo nuovo incarico.

"Abbiamo tenuto diversi tavoli in Prefettura - dice il prefetto - ma non siamo ancora riusciti a fare pagare le imprese. Ci sono momenti di grande difficoltà per le ditte locali ma ho notizia che il Consorzio Autostrade Siciliane avrebbe assunto l’impegno di pagare direttamente le imprese edili bypassando così la ditta aggiudicataria. Ecco non aver potuto far ripartire i lavori di quest’importante infrastruttura per la provincia di Ragusa mi rattrista».

