Chiuso il pronto soccorso, a Scicli apre il Pte

SCICLI. Da ieri mattina, alle 7, il pronto soccorso dell'ospedale «Busacca» di Scicli è stato convertito in «Pte», in pratica un «Presidio Territoriale di Emergenza». Niente più, quindi, pronto soccorso classico, e niente più postazione del «118» al villaggio Jungi, trasferita, questa, nel presidio ospedaliero sciclitano con una dotazione in più, quella del medico a bordo.

Attuato, così, il recente decreto dell'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, con il quale il «Busacca» è stato dotato del «Presidio Territoriale di Emergenza» attrezzato di ambulanza con personale medico ed infermieristico a bordo.

