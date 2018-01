Passalacqua Ragusa, felicità Recupido: «Siamo tra le prime 8 d’Europa»

RAGUSA. Il momento magico continua: la vittoria su Gdynia, oltre ad assicurare alla Passalacqua la qualificazione al Round of 8 di Eurocup, è anche l’ottava vittoria consecutiva in coppa, dove il percorso delle biancoverdi è fin qui immacolato.

Il successo di giovedì sera sulle polacche ha garantito a Ragusa l’accesso fra le migliori otto della competizione.

Al prossimo turno doppio confronto diretto con Girona: all’andata, giovedì 25 gennaio, si va in Spagna: l’1 febbraio, invece, si replica al PalaMinardi.

Dopo questo turno, entreranno in tabellone anche le quattro formazioni reduci dall’Euroleague, per prendere parte ai quarti di finale. Con la qualificazione al Round of 8, la Passalacqua migliora il risultato dello scorso anno, dove cadde al Round of 16 contro le turche del Galatasaray. Il match di ritorno contro Gdynia non è stato affatto una formalità: Ragusa ha barcollato a lungo, ma nel finale ha respinto l’assalto ospite.

