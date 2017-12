VITTORIA. La società Tech di Floridia si è aggiudicata l’appalto per la raccolta dei rifiuti urbani a Vittoria, nel Ragusano. Un appalto da circa 10 milioni di euro per un anno. Sostituirà con l’inizio del 2018 la «Ef srl di Misterbianco, il cui contratto è scaduto lo scorso 16 dicembre e finita di recente nella «black list» della prefettura perché il suo amministratore delegato è stato arrestato per associazione mafiosa.

